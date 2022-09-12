AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki: "Burası çıkmaz sokak" | Video
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İzmir'in kurtuluşunun yıldönümünde işgalci Yunanistan'ı değil de Osmanlı Devleti'ni suçlayan CHP'li Tunç Soyer'e tepki gösteren Çelik, Soyer'in açıklamalarını 'şuursuzluk' olarak nitelendirdi. Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine de değinen Çelik, "Burası çıkmaz sokaktır. Buradan Yunanistan'ın lehine bir şey çıkmayacaktır." ifadelerini kullandı.