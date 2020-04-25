Alevilerden İBB'ye sert tepki! "Alevi toplumundan özür dilemeli" | Video
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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara dağıtılan kitapta Aleviliğin ayrı bir din gibi gösterilmesine tepki gösterdi. Vakfın Genel Başkanı Özdemir Özdemir İBB Başkanı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayarak özür beklediklerini söyledi.