Altın fiyatları: 14.02.2020 - Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç lira

Altın fiyatları bugün kaç TL oldu? Haftanın son gününde altın fiyatlarının güne nasıl başladığı merak ediliyor. Altın alış-satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, 'Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Döviz kurlarının dünya piyasalarındaki güvenilirliğini günden güne kaybetmesi nedeniyle, güncel ve canlı altın fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor. Yatırımcıların şu dönemde en güvenilir liman olarak gördüğü altın, ekonomistler tarafından da öneriliyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar, bugün kaç TL? Gram altın bugün 306,45 TL oldu. Çeyrek altın bugün alış 490,31 TL satış 501,40 TL işlem görürken yarım altın alış 977,57 TL, satış fiyatı 1.002,80 TL işlem görüyor. Tam altın ise alış fiyatı 1.961,26 TL, satış fiyatı 1.999,47 TL işlem görürken cumhuriyet altını alış fiyatı 2.022,55 TL, satış fiyatı 2.073,07 TL.