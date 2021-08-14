Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Cemevi'nin camının kırılmasına ilişkin açıklama yaptı | Video
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Pendik'te Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırılmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve yakalanan iki kişinin kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıkları belirtildi.