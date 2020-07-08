Antalya'da polisi yaralayarak kaçmaya çalışan saldırgan böyle vuruldu! | Video

Antalya'da "polise mukavemet" suçundan aranan şüpheli Fatih Öztürk, kaldığı pansiyonda kendisini almaya gelen 2 polis memurunu bıçakla yaraladı. Kaçmaya çalışan saldırgan, yaralı polis tarafından tabancayla bacağından vurularak durduruldu. Saldırganın polis tarafından vurulma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.