Antalya'da polisi yaralayarak kaçmaya çalışan saldırgan böyle vuruldu! | Video
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Antalya'da "polise mukavemet" suçundan aranan şüpheli Fatih Öztürk, kaldığı pansiyonda kendisini almaya gelen 2 polis memurunu bıçakla yaraladı. Kaçmaya çalışan saldırgan, yaralı polis tarafından tabancayla bacağından vurularak durduruldu. Saldırganın polis tarafından vurulma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.