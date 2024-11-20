Avukatın vukuatlı temasları! Ayağı 'CIA' olan CHP- MOSSAD masasında Rezan Epözdemir'in işi ne? Ne pazarlıklar yapıldı?

CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masası görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Görüşmelerin İstanbul ayağında kamuoyunda avukat kimliğiyle tanınan ve gündemdeki kritik davalarda adı geçen Rezan Epözdemir'in yer alması ise dikkat çekti. MOSSAD ajanı Dan Arbell'la yan yana, CIA elemanı Rubin'le aynı masada yer alan Epözdemir, 2023 seçimlerine giden süreçte Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunmasıyla hatırlanıyor. Peki, Kılıçdaroğlu ısrarının altında o günkü CIA - CHP - MOSSAD masasında alınan kararlar mı yatıyor? Halkbank kumpası bu masada mı tasarlandı? Rezan Epözdemir bu işin neresinde?