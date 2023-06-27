Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile görüştü | Video 27.06.2023 | 15:12 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ’da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, temasları doğrultusunda bugün Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmenin detayları ise paylaşılmadı.