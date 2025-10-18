Bakan Göktaş'tan A Haber'e özel açıklamalar! Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için tarihi adımlar... | Video
18.10.2025 | 15:25
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'e özel bir röportaj verdi. Türkiye'nin demografik yapısındaki değişime dikkat çeken ve nüfus konusunun en az savunma sanayii kadar stratejik olduğunu belirten Bakan Göktaş, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için tarihi adımlar atıldığını ifade etti.
