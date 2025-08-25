Video Haber Bakan Memişoğlu, ATV ambulansı tanıttı | Video
Bakan Memişoğlu, ATV ambulansı tanıttı | Video

Bakan Memişoğlu, ATV ambulansı tanıttı | Video

24.08.2025 | 16:40

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen ATV ambulansın prototipinin test edildiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen sedyeli ATV prototipini test ettik. ATV Ambulanslar, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkânı sağlıyor; sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretiyor. Türkiye Yüzyılı'nda, sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsiyor ve destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TCG Anadolu Teknofest Mavi Vatan için İstanbul Boğazı’nda! Dosta güven düşmana korku veren tablo 22:59
TCG Anadolu Teknofest Mavi Vatan için İstanbul Boğazı’nda! Dosta güven düşmana korku veren tablo 24.08.2025 | 18:27
Bakan Memişoğlu, ATV ambulansı tanıttı | Video 01:07
Bakan Memişoğlu, ATV ambulansı tanıttı | Video 24.08.2025 | 16:40
Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünde, Kabine’nin adresi yine Ahlat olacak | Video 01:26
Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde, Kabine'nin adresi yine Ahlat olacak | Video 24.08.2025 | 13:22
Memur zammı 2025 yılında ne kadar olacak? Kritik hafta başlıyor | Video 02:39
Memur zammı 2025 yılında ne kadar olacak? Kritik hafta başlıyor | Video 24.08.2025 | 13:20
TCG Anadolu ve Savarona, Boğaz’da halkı selamlayacak | Video 08:42
TCG Anadolu ve Savarona, Boğaz'da halkı selamlayacak | Video 24.08.2025 | 12:19
Bakan Kurum’dan, Ankara’daki geri kazanım sanayi sitesine ilişkin paylaşım | Video 01:12
Bakan Kurum'dan, Ankara'daki geri kazanım sanayi sitesine ilişkin paylaşım | Video 23.08.2025 | 15:31
Jandarma’dan Antalya’da sahte-kaçak alkol imalatçılarına operasyon | Video 00:55
Jandarma'dan Antalya'da "sahte-kaçak alkol imalatçılarına" operasyon | Video 23.08.2025 | 09:47
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı 00:45
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı 22.08.2025 | 21:56
Tecavüz ediyorlar diye çığlık attı, yardıma gelenleri darp etti 02:31
"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darp etti 21.08.2025 | 20:34
Bercan Tutar | Türkiye’nin önündeki tek engel 04:04
Bercan Tutar | Türkiye'nin önündeki tek engel 21.08.2025 | 16:25
Okan Müderrisoğlu | Hürkuş ile Allahuekber beraberliği 03:24
Okan Müderrisoğlu | Hürkuş ile Allahuekber beraberliği 21.08.2025 | 16:21
Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: ’Suriye çeyreği’ | Video 04:10
Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: 'Suriye çeyreği' | Video 21.08.2025 | 16:03
Faruk Erdem | Memur ve emekliye yeni maaş 06:13
Faruk Erdem | Memur ve emekliye yeni maaş 21.08.2025 | 16:00
Mahmut Övür | Bir avukatın ölümü ve bir ülkenin silkinişi 03:26
Mahmut Övür | Bir avukatın ölümü ve bir ülkenin silkinişi 21.08.2025 | 15:58
Haşmet Babaoğlu | İhtiyarlara yer yok... mu? 03:00
Haşmet Babaoğlu | İhtiyarlara yer yok... mu? 21.08.2025 | 15:48
İstanbul’un bisikletleri çürümeye terkedildi! Uzman isimden çarpıcı yorum: Senelik maliyeti 18 milyar dolar | Video 06:13
İstanbul’un bisikletleri çürümeye terkedildi! Uzman isimden çarpıcı yorum: "Senelik maliyeti 18 milyar dolar" | Video 21.08.2025 | 12:59
Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 il merkezli operasyonda 55 kişi yakalandı, 23’ü tutuklandı | Video 00:56
Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 il merkezli operasyonda 55 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı | Video 21.08.2025 | 08:41
Bursa’da tekel bayisine silahlı saldırı | Video 00:38
Bursa'da tekel bayisine silahlı saldırı | Video 21.08.2025 | 08:42
Tuzla’daki semt pazarında döner bıçaklı kavga 00:36
Tuzla’daki semt pazarında döner bıçaklı kavga 20.08.2025 | 22:49
Bakan Vedat Işıkhan’dan memur zammı açıklaması | Video 05:42
Bakan Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması | Video 20.08.2025 | 12:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY