Bakan Memişoğlu, ATV ambulansı tanıttı | Video 24.08.2025 | 16:40 Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen ATV ambulansın prototipinin test edildiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen sedyeli ATV prototipini test ettik. ATV Ambulanslar, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkânı sağlıyor; sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretiyor. Türkiye Yüzyılı'nda, sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsiyor ve destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.