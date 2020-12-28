Video Haber Bakan Selçuk 2021 yılı asgari ücret zammını canlı yayında açıklandı | Video

Bakan Selçuk 2021 yılı asgari ücret zammını canlı yayında açıklandı | Video

Bakan Selçuk 2021 yılı asgari ücret zammını canlı yayında açıklandı | Video
28.12.2020 | 11:44

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Asgari ücret zammı ile ilgili önemli gün geldi, çattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için bugün 10.30'da toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücret zammının, 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

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