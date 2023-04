Bakan Varank: "Milletimize hangi sözü verdiysek onu tutabilmek için de büyük bir gayretle çalıştık" | Video 08.04.2023 | 15:45 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üsküdar Girişimcilik Akademisi'nin açılışına makam aracı yerli otomobil Togg ile geldi. Bakanların yerli ve milli otomobili makam aracı olarak kullanmalarının Türkiye’nin nereye geldiğini göstermesi açısından önemli bir mesaj olduğunu düşündüğünü belirten Varank, ayrıca 'Yetenek İstanbul Programı' çerçevesinde İstanbul'da kurulacak 20 merkezde hem yazılım eğitimleri verileceğini hem de gençlerin yazılımcı olarak çalışma imkanı bulacağını söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Üsküdar'da Üsküdar Girişimcilik Akademisi'nin açılışına katıldı. Açılışa makam aracı Togg ile gelen Bakan Varank, tören öncesinde Bilim Üsküdar binası önünde aracının önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Varank, siyasette hizmet anlayışını benimsediklerini belirterek, "Biz Türkiye'de siyasetin çıtasını hep yüksekte tutmak için 21 yıldır mücadele ediyoruz. Hizmet siyasetinden hiçbir zaman taviz vermedik. Milletimize hangi sözü verdiysek onu tutabilmek için de büyük bir gayretle çalıştık" dedi.Yerli otomobil Togg hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Türkiye'nin otomobili projesi Sayın Cumhurbaşkanımız bu önemli hedefi ortaya koyduğu andan itibaren Türkiye'de heyecan oluşturan bir projeydi. Hamdolsun bugün o projenin neticelerini aldık. Türkiye'nin otomobili yollarda olacak demiştik. Bakan arkadaşlarımız makam aracı olarak Togg'u kullanmaya başladılar. Biz Türkiye'de siyasetin çıtasını hep yüksekte tutmak için 21 yıldır mücadele ediyoruz. Hizmet siyasetinden hiçbir zaman taviz vermedik. Milletimize hangi sözü verdiysek onu tutabilmek için de büyük bir gayretle çalıştık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye'nin otomobili projesi 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızda heyecan oluşturan bir projeydi. Özel sektörümüzün babayiğitlerinin de büyük fedakarlıklarıyla Türkiye'nin otomobilini yollara çıkarmış olduk. Dünden beri ben İstanbul'dayım, açılışlara katılıyorum. Gençlerle bir araya geliyoruz. Sokakta arabayı gören vatandaşlarımız bizlere teşekkür edip, Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyorlar. Biz Türkiye'de taş üstüne taş koyan kim varsa onları destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Ülkemizde bakanların kendi yerli ve milli otomobillerini makam aracı olarak kullanmalarının Türkiye'nin nereye geldiğini göstermesi açısından önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum" dedi.Togg'un sevkiyatı hakkında da konuşan Bakan Varank, "Dün itibarıyla tüm Türkiye'ye sevkiyatlar başladı. Gerek DMO'nun siparişleri, gerek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Türkiye'nin farklı noktalarında açmış olduğu deneyim merkezlerine giden araçlar, bunun yanında vatandaşlarımızın araçları da peyderpey sevk edilmeye başlandı" diye konuştu.Elektrikli olan yerli aracın şarjı konusunda ise Varank, "Kullanan arkadaşlarımız şarj edecek yerleri çok kolay buluyorlar İstanbul içerisinde. Biz bir sıkıntı yaşamadık" dedi.Ardından Üsküdar Girişimcilik Akademisi'nin açılışına katılan ve burada açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Bugün burada İstanbul Kalkınma Ajansı ve Üsküdar Belediyemizin işbirliği ile hayata geçen Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi'nin açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Akademiden önce ben Bilim Üsküdar'a, bu muazzam esere bir parantez açmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Üsküdar, tarihi ve kültürel dokusuyla her zaman dikkatleri üzerine çeken müstesna bir ilçemiz. Ancak şimdi bu vizyoner bilim merkezi sayesinde bilim ve teknoloji ile de adından söz ettiriyor. Burası önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde yerlerinden biri olacak. Geçtiğimiz aylarda üniversiteye yeni başlayacak gençlerle bir söyleşiye katıldım. O söyleşide de gençlere her zaman tavsiye ettiğim gibi şunu söyledim; gençler üniversiteye başlarken ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek, birinin çalışanı olmak olmasın. Sizin potansiyeliniz, kabiliyetleriniz, yetkinlikleriniz aslında bunun çok ötesinde. Öncelikli olarak kendi işimi, kendi girişimimi nasıl kurarım, kendi ayaklarım üzerinde nasıl dururum, kendi işimin patronu nasıl olurum bunu düşünün. Yani üniversiteye başlarken ilk hedefiniz çalışan değil işveren olmak olsun. Ben bunları söyledikten sonra bir baktım muhalif medya hemen operasyona başlamış. Söylediklerimi sağından solundan kırpmışlar. Manşeti şöyle atmışlar: Mustafa Varank gençlere dedi ki üniversiteye başlarken hedefiniz iş bulmak olmasın. Tabii üniversite mezunu gençlerimize 'muhtarların yanında sekreter olmayı' büyük istihdam projesi olarak görenlere neyi anlatabiliriz" dedi."Bugün küresel rekabet ortamının yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz" ifadesini kullanan Varank, "Küçücük bir start-up, çok kısa bir sürede büyüyerek en köklü şirketlerin onlarca yılda ulaşabildiği seviyelere kolaylıkla gelebiliyor. Türkiye artık çıkardığı unicorn'larla yani 'bir milyar dolar değerlemeye ulaşan firmalarıyla' dünyada manşet oluyor. Bundan 3-4 sene önce bu ülkede muhalefet unicorn'u sadece tek boynuzlu mistik bir at olarak biliyordu. Bizim verdiğimiz destekler sayesinde diğer adını da öğrenmiş oldular. Bugün Türkiye'nin 6 tane unicorn'u ya da bizim tabirimizle turcornu, yani 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketi var" diye konuştu.Varank, "Son olarak önemli bir müjdeyi buradan bu kürsüden sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'daki gençlerimizin istihdam garantili bir proje ile yazılımcı olarak yetişmeleri için uygulamaya koyduğumuz 'Yetenek İstanbul Programı'nda değerlendirmelerimizi tamamladık. Bu çerçevede İstanbul'a yenilikçi ve uygulama temelli 20 merkez kuruyoruz. Bu merkezlerde hem yazılım eğitimleri vereceğiz, hem de gençlerimizin yazılımcı olarak çalışmalarını sağlayacağız. Bu program için 125 milyon TL kaynak ayırdık. 10 üniversite ve 10 belediyemizin kuracağı 20 Yetenek İstanbul Yazılım Eğitim ve İstihdam Merkezi İstanbul'umuza hayırlı olsun. Bizim daha gidecek yolumuz, yapacak işlerimiz var. 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmada sizler girişimci kimliklerinizle başrolü oynayacaksınız. Yeter ki hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Bu ülkeye inanmaktan vazgeçmeyin. Biz tüm imkanlarımızla her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.Açılış programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.