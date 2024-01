Bakan Yerlikaya: “Terörün istismar alanları artık ülkemizde söz konusu değildir” | Video 09.01.2024 | 12:16 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Terörün istismar alanları artık ülkemizde söz konusu dahi değildir. Devletimiz milletiyle bir bütün olmuştur. Peki duracak mıyız? Asla” Dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '10 Ocak İdareciler Günü' vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Valiler Buluşması' toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, bulunduğu şehrin kahvesinde, parkında, bahçesinde; vatandaşla birlikte bir bardak çay içmeyen, vatandaşın sevinciyle, hüznüyle bir kere bile hemhal olmayan, bir valinin asla başarılı olamayacağını kaydetti.

"HAMDOLSUN BU TEHDİTLERİN TAMAMI YOK EDİLDİ VE YOK EDİLMEYE DE DEVAM EDİLİYOR"

Türk milletinin kurduğu cumhuriyetin bir asrı tamamladığını ve bu bir asır içinde Türkiye'nin bekasına, bağımsızlığına ve güvenliğine yönelen tehditler olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Hamdolsun bu tehditlerin tamamı yok edildi ve yok edilmeye de devam ediliyor. Milletimizin zenginliği olarak gördüğümüz farklılıklarını, ayrıştırmaya, çatıştırmaya ve huzursuzluğa sevk etmek isteyen hevesler başarıya ulaşamadı ve inşallah ilelebet de başarıya ulaşamayacak. Binlerce yıllık kardeşliğimiz bu hainliklere geçit vermedi. Dini, dili, rengi her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes, bu vatanın asli unsurudur. Bu gerçeği hiçbir güç, hiçbir emel değiştiremez" ifadelerini kullandı.

Saldırılara karşı en güçlü kalkanın devlet ile millet arasında sarsılmaz derecedeki güçlü bağ olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk milletiyle birlikte, Türkiye'yi her alanda yüksek hedeflere ulaştıracak Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiklerini dile getirdi.

"NİHAİ HEDEFİMİZ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'DİR"

Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda huzur yüzyılı olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Huzurun teminatı siz Valilerimizsiniz. 600 bin personeliyle Kara, Mavi ve Siber Vatan'da yılın 365 günü gece gündüz demeden büyük bir inanç azim ve ferasetle çalışan İçişleri Bakanlığı ailesi olarak bizleriz, Hepimiziz. Nihai hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bu hedefe de inşallah; bütün kurumlarımızın, bütün yöneticilerimizin fedakârlık ve üstün gayretleriyle ulaşacağız. Terörle, o hainlerin iş birlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ve suç odaklarıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.

"TERÖRÜN İSTİSMAR ALANLARI ARTIK ÜLKEMİZDE SÖZ KONUSU DAHİ DEĞİLDİR"

Yerlikaya, 40 yılı aşkın bir süredir Türk Milletinin kardeşliğine pusu kuran Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) artık kaybettiğini ve kaybetmeye de mahkum olduğunu vurgulayarak, "Terörün istismar alanları artık ülkemizde söz konusu dahi değildir. Devletimiz milletiyle bir bütün olmuştur. Peki duracak mıyız? Asla. Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Nihai hedefimiz; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam etmektir" açıklamasında bulundu.

"KAMU DÜZENİNDEN VE MİLLETİMİZİN HUZURUNDAN BİR ADIM DAHİ TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Sokaklarda suçta kibirlenen ve şehir eşkıyalığına soyunanların devletin demir yumruğuyla karşılaşacağını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Kamu düzeninden ve milletimizin huzurundan bir adım dahi taviz vermeyeceğiz. Biliyorsunuz sabahta hayır vardır. Şafak sökerken de, gün batarken de bu suç örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz. İçişleri ailesi olarak birlikte verdiğimiz bu mücadelenin nasıl kararlı bir şekilde sürdüğünü basın da kamuoyu da bilsin istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Zehir tacirlerini teröristlerle eş değer gördüklerini bildiren Yerlikaya, gençleri zehirlemeye cüret edenlerin hayatını zehrettiklerini ve zehrettirmeye devam edeceklerini kaydetti.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILARI ORGANİZATÖRLERİNİN DE HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Yerlikaya, 21. Yüzyıl'ın en ciddi küresel güvenlik sorunlarından birinin de göç meselesi olduğunu belirterek," Göç meselesine yaklaşımımızı; binlerce yıllık medeniyetimiz, tarihimiz ve insanlık anlayışımızla şekillendirdik. İnsanı önceleyen, aynı zamanda kamu düzenimizden ve güvenliğimizden taviz vermeyen bir göç anlayışını hayata geçirdik. Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine alsa fırsat vermeyeceğiz. Ülkemize girişi, kalışı ve çıkışı yasal yollardan olmayan düzensiz göçmenlere yönelik mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürüyoruz. Göçmen kaçakçıları organizatörlerinin de her an enselerindeyiz" dedi.