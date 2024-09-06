Bakan Yumaklı açıkladı... Tarımda yeni dönem: Üretim Planlaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte tarımda yeni dönemde uygulanacak olan üretim planlamasının detayları...