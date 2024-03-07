Bakan Yumaklı Haslı Barajı'nda incelemede bulundu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 22 yılda suya yön veren yapılar inşa ettik. Yaklaşık 10 binin üzerinde proje ürettik" dedi.
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