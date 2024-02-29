Bakımı yapılmayan İETT otobüsü yolda kaldı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Çile 31 Mart’ta bitecek! | Video
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu günden bu yana İstanbul’da ulaşım çilesi katlandı. Her gün katlanarak artan trafik problemi, arızalanan İETT otobüsleri ve metrobüsler ile çalışmayan metrolar, vatandaşların sabrını taşırdı. Dün akşam da 36ES Aksaray ring-Sultangazi hattını yapan otobüs Edirnekapı’da yolda kaldı! Vatandaşlar, otobüsü itmek zorunda kalırken sosyal medyada tepki arttı: Çile 31 Mart’ta bitecek!
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