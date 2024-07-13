Başkan Erdoğan: 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "40 yıl boyunca bukalemun gibi 40 kılığa girerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 40 yıllık plan ve hazırlık birkaç saat içinde boşa gitti." ifadelerini kullandı.
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