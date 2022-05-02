Başkan Erdoğan askerlere hitap etti: "Pençe harekatlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap etti. Başkan Erdoğan: "Yurt içinde, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında verilen mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek "İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir." dedi.