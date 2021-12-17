Başkan Erdoğan, Cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı.
3. Afrika Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azzali de cuma namazını Başkan Erdoğan ile birlikte kıldı. Başkan Erdoğan namazın ardından camiden ayrılarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.