Başkan Erdoğan İstanbul'da gençlerle buluştu: "Kutlu davanın bayrağını sizler üstleneceksiniz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul programında gençlerle buluştu. Erdoğan: "Biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gençlerimize armağan ettik. Kendimizi artık sizin vaktinizin misafiri olarak gördüğümüzü her fırsatta altını çizerek tekrarlıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini, gönül huzuruyla sizlere emanet edeceğimiz günler çok uzak değildir." dedi.