Başkan Erdoğan: "İstanbul'u bu cendereden çıkartacağız" | Video
AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'de açıklamalarda bulundu. İstanbul üzerinden yapılan kirli pazarlıklara değinen Başkan Erdoğan, İstanbul'u bu cendereden kurtaracağız." ifadelerini kullandı.
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