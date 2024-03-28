Başkan Erdoğan: "Küresel ittifakın tuzaklarını sandıkta bertaraf ettik" | Video

AK Parti yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu. "Güven ve istikrar iklimimizi bozmak için yıllardır ülkemizde etki edebildikleri her kesimi kışkırtmaya, hareketlendirmeye çalıştılar." diyen Başkan Erdoğan konuşmasında, "Her seçim döneminde de aynı senaryoyu devreye soktular. Milletimizle bir olup tüm bu oyunları birer birer bozduk. Kimi tuzakları geçtiğimiz mayısta olduğu gibi sandıkta hüsrana uğrattık. Kimi tuzakları 15 Temmuz'da olduğu gibi sokakta bertaraf ettik. Kimi tuzakları askeri harekatlarımızla sınırlarımız ötesinde durdurduk." ifadelerini kullandı.