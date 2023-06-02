Başkan Erdoğan Meclis'e geldiği sırada CHP, İYİ Parti ve HDP grupları ayağa kalkmadı | Video

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından TBMM bugün ilk kez toplandı. Meclis'i "en yaşlı üye" sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açarken, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında ayağa kalkmayarak protesto ettiği görüldü. TBMM açılışları geçtiğimiz dönemlerde de benzer görüntülere sahne olmuştu...