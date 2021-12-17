Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile Dolmabahçe'de görüştü | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile bir araya geliyor. Başkan Erdoğan ilk görüşmesini, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta bulun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.