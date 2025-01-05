Başkan Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla çay içti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'ne katılımının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Kongre sırasında salondakilerin çay içmek istediklerini belirtmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e vatandaşlarla bir araya geleceğini söyleyen Başkan Erdoğan, Rize Güneysu'ya hareket etmeden önce bir çay bahçesinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.
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