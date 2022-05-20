Başkan Erdoğan: "Pakistan MİLGEM daha büyük iş birliklerinin habercisidir" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'a MİLGEM ihracatı törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan, " Pakistan Deniz Kuvvetleri için dört adet MİLGEM sınıfı korvet inşa etmek için başlattığımız projenin salgın dönemine rağmen belirlenen takvim çerçevesinde gecikme olmadan yürümesini sağladık. İkisi Pakistan'da ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor. Geçen yıl İstanbul'da Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile birlikte Babür Gemisi'nin suya indirme törenine iştirak etmiştik. Bugün de Badr Gemisi'nin Karaçi'de yapılan suya indirme töreninin sevincini yaşıyoruz. Eylül ayında da İstanbul'da Keybar Gemisi suya indirilecek." dedi.