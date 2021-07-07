Başkan Erdoğan Sincan'da halka hitap etti | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da vatandaşlara hitap etti.