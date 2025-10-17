Başkan Erdoğan: "Türkiye'nin kapısı her yatırımcıya açıktır" | Video
17.10.2025 | 15:58
Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "G 20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz. Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar. 36 milyar dolar olan ihracatımız, bugün 270 milyar doları zorluyor." dedi.
