Video Haber Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! İstanbul'a yeni metro hattı | Video
Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! İstanbul'a yeni metro hattı | Video

Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! İstanbul'a yeni metro hattı | Video

10.03.2024 | 17:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy - Bahçelievler - Kirazlı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi.

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