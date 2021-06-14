Video Haber Başkan Erdoğan ve Türk heyeti NATO karargahını terk etti | Video

Başkan Erdoğan ve Türk heyeti NATO karargahını terk etti | Video

Başkan Erdoğan ve Türk heyeti NATO karargahını terk etti | Video
14.06.2021 | 21:43

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Başkan Erdoğan ve Türk heyeti NATO karargahını terk etti. Detaylar A Haber'de...

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