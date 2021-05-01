Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan paylaşımında, "Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.