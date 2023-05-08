Başkan Erdoğan'dan 45 bin öğretmen atama töreninde önemli mesajlar: "Tek kalemde en büyük atama!" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '45.000 Öğretmen Atama' programında önemli açıklamalarda bulundu. "'Şu kadar öğretmen atayacağız' diyerek bu iş olmuyor. Tarihinde ne yaptın, ne kadar öğretmen atadın? Bunları söyle…" diyerek muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, tek kalemde cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasının bugün gerçekleştirildiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, atanan öğretmenlerin yarısının deprem bölgesinde görev yapacağını söyledi.