Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır mitinginde önemli açıklamalar | Video

AK Parti yerel seçimler kapsamında miting turlarına devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin kurduğu kirli ittifaka değinen Başkan Erdoğan, "Kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifak kurdular. Ama her iki partideki bir avuç siyaset baronu ne olup bittiğini bilmiyor. Bavul bavul dolarlar, bavul bavul avrolar bu paralar nereden geliyor nereye gidiyor meclis üyelikleri neyle satın alınıyor, hangi şirketler bunları paylaşıyor, bir yerde ilkeli bir ittifaktan söz edilebilir mi?" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Diyarbakırlılara "Gelin yeni dönemin kapılarını birlikte aralayalım" dedi.