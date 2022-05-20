Video Haber Başkan Erdoğan'dan İBB'ye 'Musluk' göndermesi: "Bunu yaparak hizmet ettik diyemezsiniz" | Video
Başkan Erdoğan'dan İBB'ye 'Musluk' göndermesi:

Başkan Erdoğan'dan İBB'ye 'Musluk' göndermesi: "Bunu yaparak hizmet ettik diyemezsiniz" | Video

20.05.2022 | 15:54

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni için Arnavutköy'e geçti. Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin tamamlandığında dünyada tek örnek olacağını söyledi. Erdoğan, İBB'ye de 'Musluk' göndermesi yaptı. Erdoğan'ın törenin sonunda projeyi üstlenen yetkili ile bitiş tarihi için yaptığı pazarlık alkış aldı. Erdoğan, 1 yılda tamamlanacağının sözünü aldı.

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