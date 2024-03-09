Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar | Video

Partisinin Şanlıurfa mitinginde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz" dedi. Erdoğan ayrıca; "Devir kavga veya çekişme değil, birlik olup zulme set çekme devridir. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadelemizi yürüteceğiz" ifadelerine yer verdi.