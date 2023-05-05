Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında 'The Economist'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Operasyon aygıtlarının milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" dedi. "Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var." açıklamasında bulunan Erdoğan , sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesini böyle anlattı.
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