Video Haber Borsa günü nasıl kapattı? | Video
Borsa günü nasıl kapattı? | Video

Borsa günü nasıl kapattı? | Video

14.12.2022 | 18:45

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,61 değer kaybederek günü 5.066,50 puandan tamamladı. Detaylar A Haber'de...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,61 değer kaybederek günü 5.066,50 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 189,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 158,9 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 3,67 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,96 ile orman, kağıt, basım oldu.

5.302,14 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 5.060 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından pay piyasalarında yaşanan hızlı yükselişin, yatırımcıların nihai faiz oranına dair daha fazla netlik beklemesi ile yerini temkinli bir seyre bıraktığını söyledi.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler ve Fed üyelerinin projeksiyonlarını içeren nihai faiz oranına ilişkin grafikten para politikalarının seyrine dair ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Piyasalarda, ABD'de halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunan federal fon oranının, 50 baz puan artırılmasına yüzde 80 ile daha yüksek ihtimal veriliyor. Üyelerin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını aktardı.

ECB ve BoE'nin sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceği fiyatlansa da her iki banka için 75 baz puanlık faiz artırımlarının masada kalmaya devam ettiği görülüyor.

Yarın veri gündeminde yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de sanayi üretimi, ABD'de perakende satışlar, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 seviyesinin destek, 5.320 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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