Bugün 10 Ağustos 2014 seçimlerinin yıl dönümü. Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan | Video
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AK Parti Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Adayken yaptığı konuşmada "Terleyen bir Cumhurbaşkanı olacağım" demişti öyle de oldu. Görevdeki ilk yılında tam 36 kez yurt dışına çıktı. Yurt içinde ise gitmediği il kalmadı. İşte Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde yaşananlar...