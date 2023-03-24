CHP fondaşı medya faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı | Video
7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki yıl önce bir ev ziyareti sırasında çekilen görüntüleri 14 Mayıs seçimleri öncesi kendisine yakın çevreler tarafından servis edilmişti. Üstelik bu videoyu sosyal medya ve CHP yandaşı medya gündemde tutmak için öyle bir işe girişti ki Las Vegas'ta dev bir ekrana yansıtıldığına dair görüntüler paylaşıldı. Haber sitelerine servis edildi. Oysa videonun montaj olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu görüntülerinin Las Vegas'ta dev ekrana yansıtıldığı iddia edilen anların bu videoya sonradan eklendiği ortaya çıktı. CHP'nin fonladığı onlarca haber sitesi ve sosyal medya hesabı deyim yerindeyse 'faka bastı'.
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