CHP'li Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru falcı çıktı | Video

CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde Başkan Görkem Duman'ın Başkan Yardımcısı yaptığı ve birçok birimi bağladığı Filiz Yurtkoru'yla ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Filiz Yurtkoru'nun Tarot falı uzmanı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan videoyu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da beğendiği dikkat çekti.