Çok sayıda ünlü ismi mağdur etmişlerdi... Sonunda şafak operasyonuyla yakalandılar | Video
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Çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı için "Yeni Sülün Osman" olarak adlandırılan Osman G.'nin çetesine operasyon düzenlendi. Kendilerini "İş İnsanı" gibi tanıttıktan sonra iş insanları ve bazı ünlü isimlerle ticari ilişkiler içerisine giren ve dolandırıcılık, tehdit ile yağma suçlarına karışarak haksız kazanç sağlayan silahlı çete çökertildi.