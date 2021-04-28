Coronavirüs vakalarında diş eti iltihabına dikkat! Ölüm riskini neden artırıyor?
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Coronavirüs vakalarında diş eti iltihabı ölüm riskini neden artırıyor? Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu anlattı...
Dünyada yeni tip corona virüs vakalarının sayısı 150 milyona yaklaşırken, Kanadalı bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, diş eti iltihabının Covid-19'dan ölüm riskini 8,8 kat artırdığı bulundu. Ayrıca, diş eti iltihabından muzdarip kişilerin Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılıklarının 3,5 kat, ventilatöre ihtiyaç duyma olasılıklarının ise 4,5 kat daha fazla olduğu belirtildi.