Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'ın proje tanıtım animasyon videosu büyük ilgi gördü
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Proje Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Konuşma öncesi yayınlanan animasyon sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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