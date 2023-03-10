Video Haber Cumhur İttifakı genişliyor mu? BBP lideri Mustafa Destici, Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlattı | Video
Cumhur İttifakı genişliyor mu? BBP lideri Mustafa Destici, Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlattı | Video

Cumhur İttifakı genişliyor mu? BBP lideri Mustafa Destici, Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlattı | Video

10.03.2023 | 12:30

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin HDP konusunda tutarsız davradığını dile getiren Destici, "Bir yandan HDP eşittir PKK daha sonra da diyeceksiniz ki, bir yandan da HDP ile görüşülebilir ama masaya teklifleri getirilemez. Zaten açıklanan metinlerin içerisinde HDP’nin talepleri var." ifadelerini kullandı. BBP lideri, 6'lı koalisyonda yeni krizlerin yaşanabileceğini belirterek "Önümüzdeki günlerde bakanlıklar bölüşülecek, milletvekilliği pazarlığı yapılacak. Bürokratik kadrolar bölüşülecek. Paylaşımlar yapılacak. Burada yeni kavgalar çıktığını göreceğiz." diye konuştu.

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