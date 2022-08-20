Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla salondakilere hitap etti | Video

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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, daha sonra partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya teşkilat yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.
Seçim sürecinin başladığını söyleyen Erdoğan, "Şu an itibariyle malumunuz 9 aylık bir sürecimiz var. Bu 9 aylık sürecimizi en güzel ve hızlı bir şekilde, inşallah 'durmak yok, yola devam' diyerek, bu süre içerisinde gerçekten ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak kapı kapı dolaşmak suretiyle çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım. Rehavete AK Parti'de yer yok. Cumhur İttifakımızla en önemli şey, bir olacağız, beraber olacağız ve inşallah Haziran 2023'te bazılarının beklentilerini ters düz etmek suretiyle yeni bir zaferi beraberce kucaklayacağız. Tabi burada bir şey çok önemli. Sefer bizden zafer Allah'tan. Tüm teşkilatımıza en kalbi duygularımla selam gönderirken, inşallah Sivas bizim her zaman olduğu gibi kalemizdir. Sivas bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. İnanıyorum ki haziran 2023'te yine bizi mahcup etmeyecektir" ifadelerini kullandı.