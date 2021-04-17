Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy Polis Merkezi'ne iftar ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy Polis Merkezi'ne iftar ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy Polis Merkezi'ne iftar ziyareti
17.04.2021 | 08:57

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde görevli polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

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Kerem Aydınlar Camii'de kılınan Cuma namazı sonrası Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gün boyu çalışmalarını Vahdettin Köşkü'nden yürüttü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam ezanına yakın Çengelköy Polis Merkezi'ni ziyaret ederek, iftarını karakolda görev yapan polislerle birlikte açtı. Basına kapalı gerçekleştirilen iftar programı öncesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karakol önünde nöbet tutan polis memurlarıyla sohbet ettikten sonra polis merkezine giriş yaptı.

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