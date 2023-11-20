Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası İsrail'e nükleer silah tepkisi: Türkiye izin vermeyecek
SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı kararları için ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in nükleer silaha sahip olduğunu itiraf ettiğini belirterek "İsrail'in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz." dedi. İsrail'in Batılı ülkelerle yaptığı işbirliğine de değinen Erdoğan, "Onların İsrail'e borçları var. Asıl utanç verici olan, Batılı ülkelerin katliama kılıf uydurma konusunda İsrail ile sergilediği yalan kardeşliğidir." ifadelerini kullandı. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin ayrıntıları...
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