Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a Hollanda galibiyeti telefonu! Burak Yılmaz ve Şenol Güneş'i böyle tebrik etti...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Milli Takımı'nın Hollanda'yı 4 - 2'lik skorla yendiği maçın ardından Şenol Güneş'i arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'ya 3 gol atan Burak Yılmaz'la da konuşarak tebrik etti...