Danla Bilic, Survivor'da arkadaşına bağıran Yasin Obuz'a böyle tepki gösterdi | Video

Sosyal medyada çektiği makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, Survivor'da yarışan en yakın arkadaşı Cemal Can'a sesini yükselten Yasin Obuz'a "İnşallah elendiğinde seni havalimanında ben karşılarım" diyerek tepki gösterdi. Danla Bilic'in birlikte ülkeleri gezerek videolar çektiği arkadaşı Cemal Can Canseven, Survivor'a katıldı. Yakın arkadaşına her türlü desteği veren Bilic, Canseven'e sesini yükselten Yasin Obuz'a sert çıktı.

YASİN OBUZ'A ÇEKTİĞİ VİDEO İLE TEPKİ GÖSTERDİ

Yeni sezonuyla ekranlarda yerini alan Survivor yarışmasını ilgiyle takip eden fenomen Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda arkadaşı Cemal Can Canseven'e verdiği desteği sık sık gösterdi. Oyun esnasında MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Yasin Obuz'un arkadaşı Cemal Can'a bağırdığını görünce sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından video yayınladı. Bilic, "İnşallah Can'a bu şekilde bağırmaya devam edersin de elendiğin gün havalimanında seni ben karşılarım" dedi.