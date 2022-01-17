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OTOMATİK OYNAT
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DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 17.01.2022 | 15:09
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Yavuz Donat | Yaşasın demokrasi 17.01.2022 | 14:26
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Hilal Kaplan | Mavi Zafer günü 17.01.2022 | 14:04
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı | Video 17.01.2022 | 12:44
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Mehmet Barlas | Erdoğan Menderes’i anlattı 17.01.2022 | 10:01
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Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı | Video 16.01.2022 | 16:32
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HDP'nin kongresinde skandal sloganlar | Video 16.01.2022 | 16:32
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Haşmet Babaoğlu | Yüzlerimizi geri verin! 16.01.2022 | 16:12
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Mahmut Övür | 'Kemalciler ile Ekremciler'in medya savaşı 16.01.2022 | 16:09
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SON DAKİKA: Uçakla seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi! | Video 16.01.2022 | 15:42
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Aydın'da önemli açıklamalar | Video 15.01.2022 | 19:32
Mersin'de 300 polisin katılımıyla silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen 'Pençe-2' operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi, adliyeye sevk edildi.