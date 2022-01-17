Video Haber DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video
DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

17.01.2022 | 15:09

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Mersin'de 300 polisin katılımıyla silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen 'Pençe-2' operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi, adliyeye sevk edildi.

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