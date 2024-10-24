DEAŞ ve El Nusra Bağlantılı isimler geri gönderme merkezine teslim edildi
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Nusra terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik önemli bir operasyona imza attı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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